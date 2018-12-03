Министр образования Башкирии официально покинула свой пост

СЕГОДНЯ 08:04 2018-12-03T08:04:59+03:00

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Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова официально сложила свои полномочия. Об ее отставке было объявлено сегодня, 3 декабря, на оперативке с врио главы Башкирии Радием Хабировым.

Шафикова возглавляла минобр Башкирии с 2015 года.

Напомним, что с именем теперь уже экс-министра в последние месяцы было связано несколько скандалов. Сначала внимание общественности привлек ее пост в социальных сетях, где Шафикова допустила две ошибки в трех фразах - позже она заявила, что это был «эксперимент». Следующий раз министр «прославилась», опубликовав чужие тексты по психологии под видом собственных.

Исполнять обязанности министра будет Айбулат Хажин.