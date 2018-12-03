2018-12-03T06:37:29+03:00
Общество

В Уфе распродадут с аукциона более сотни автомобилей должников

Чтобы их купить, нужно подать заявку и оплатить задаток
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Очередные торги по продаже автомобилей должников пройдут в Уфе накануне Нового года, 28 декабря.

С молотка планируется пустить почти 150 машин. Самый дешевый лот из представленных - ВАЗ 21099, 2003 года выпуска. Это авто будет торговаться с начальной цены в 32 300 рублей.

Есть среди лотов и элитные иномарки. Самой дорогой из них является – «Мерседес Бенц G500», 2004 года выпуска. Заявленная цена на старте аукциона 1 615 680 рублей.

Приобрести машины должников по цене ниже рыночной может любой желающий. Для этого нужно подать заявку и оплатить задаток. Дополнительную информацию можно получить по телефону 286-51-93.

Полный перечень автомобилей есть на сайте Службы судебных приставов России или на ресурсе torgi.gov.ru.

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