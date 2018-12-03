В Уфе распродадут с аукциона более сотни автомобилей должников
Очередные торги по продаже автомобилей должников пройдут в Уфе накануне Нового года, 28 декабря.
С молотка планируется пустить почти 150 машин. Самый дешевый лот из представленных - ВАЗ 21099, 2003 года выпуска. Это авто будет торговаться с начальной цены в 32 300 рублей.
Есть среди лотов и элитные иномарки. Самой дорогой из них является – «Мерседес Бенц G500», 2004 года выпуска. Заявленная цена на старте аукциона 1 615 680 рублей.
Приобрести машины должников по цене ниже рыночной может любой желающий. Для этого нужно подать заявку и оплатить задаток. Дополнительную информацию можно получить по телефону 286-51-93.
Полный перечень автомобилей есть на сайте Службы судебных приставов России или на ресурсе torgi.gov.ru.