В Уфе актрисы сами расчистили территорию театра от снега

3 Дек. 06:05 2018-12-03T06:06:12+03:00

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Актеры Национального молодёжного театра им. М.Карима в Уфе на днях решили покинуть подмостки и взять в руки лопаты. Актрисы «молодежки» Зульмара Карабулатова, Алтынай Юнусова и Лилия Искужина предпочли сами расчистить территорию своего театра от сугробов и не стали дожидаться, когда это сделают коммунальные службы. Девушек, ловко раскидывающих снег, сняли на видео, а ролик выложили в социальных сетях.

Поступить также и показать свою любовь к родной сцене актрисы предлагают и своим коллегам из других театров города. Теперь вызов брошен труппе Русдрама.

Инициаторы акции «Наш город — наш дом, общий дом» надеются, что представители других организаций откликнутся на их призыв и акция обретет форму флешмоба.