2018-12-03T06:06:12+03:00
Общество

В Уфе актрисы сами расчистили территорию театра от снега

Взяться за лопаты девушки предлагают и труппам других театров
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
Изменить размер текста:

Актеры Национального молодёжного театра им. М.Карима в Уфе на днях решили покинуть подмостки и взять в руки лопаты. Актрисы «молодежки» Зульмара Карабулатова, Алтынай Юнусова и Лилия Искужина предпочли сами расчистить территорию своего театра от сугробов и не стали дожидаться, когда это сделают коммунальные службы. Девушек, ловко раскидывающих снег, сняли на видео, а ролик выложили в социальных сетях.

Поступить также и показать свою любовь к родной сцене актрисы предлагают и своим коллегам из других театров города. Теперь вызов брошен труппе Русдрама.

Инициаторы акции «Наш город — наш дом, общий дом» надеются, что представители других организаций откликнутся на их призыв и акция обретет форму флешмоба.

Актрисы в Уфе чистят снег.Анастасия КУЗНЕЦОВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
23-летний житель Башкирии угнал автомобиль и сжег его
В Башкирии женщина на «Опеле» протаранила «Ладу», пострадала ее 14-летняя дочь
Порноактриса Елена Беркова представила новый фильм в Уфе
Радий Хабиров о социальных сетях: «Я думал, что это ребячество»
Жители Башкирии пытаются троллить Радия Хабирова
Министр образования Башкирии официально покинула свой пост
Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушел в отставку
В Башкирии завешены поиски 22-летнего Ильназа Мусина
Синоптики предупреждают жителей Башкирии о гололеде
В Уфе распродадут с аукциона более сотни автомобилей должников
Житель Стерлитамака угнал и сжег автомобиль
В Стерлитамаке на пешеходном переходе сбили двух школьниц
В мэрии Уфы рассказали, как будут начислять пенсии в новогодние каникулы
Жителя Башкирии забили штакетником из-за отказа копать могилу
Башкирский оперный бас Артур Каипкулов удостоен премии «Артист «Радио России»
В Башкирии загорелась зерносушилка
Пожилую жительницу Дюртюлей обманули на 80 тысяч рублей
«Секретный миллионер» побывал в Стерлитамаке
Джефф Монсон рассказал, что он думает о спящих депутатах Башкирии
Вратарь «Уфы» догнал Игоря Акинфеева по количеству отраженных 11-метровых
В Уфе уничтожили 600 игровых автоматов
Жительница Башкирии жалуется на безграмотные таблички в поликлинике
Куда сходить в Уфе 2 декабря
В Башкирии сохранится холодная погода