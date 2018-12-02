Житель Стерлитамака угнал и сжег автомобиль

СЕГОДНЯ 20:56 2018-12-02T20:56:23+03:00

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Пьяный житель Стерлитамака угнал и поджег чужую «Ладу».

В ГИБДД Стерлитамака сообщили, что изначально угонщика остановили по подозрению в пьяной езде. По словам полицейских, от жулика за версту несло алкоголем. Тест показал, что мужчина находился за рулем пьяным.

При себе у него оказались чужие документы. Оказалось, что ранее он угнал чужой автомобиль, и поджег его, чтобы скрыть следы преступления. От угнанной «Лады» остался лишь обгорелый кузов.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства неприятной истории. По всей видимости, избежать наказания угонщику-поджигателю не удастся.