2018-12-02T20:56:23+03:00
Происшествия

Житель Стерлитамака угнал и сжег автомобиль

Мужчину поймали полицейские
Рустем АХУНОВ
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В Стерлитамаке задержали угонщика-поджигателяВ Стерлитамаке задержали угонщика-поджигателя
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Пьяный житель Стерлитамака угнал и поджег чужую «Ладу».

В ГИБДД Стерлитамака сообщили, что изначально угонщика остановили по подозрению в пьяной езде. По словам полицейских, от жулика за версту несло алкоголем. Тест показал, что мужчина находился за рулем пьяным.

При себе у него оказались чужие документы. Оказалось, что ранее он угнал чужой автомобиль, и поджег его, чтобы скрыть следы преступления. От угнанной «Лады» остался лишь обгорелый кузов.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства неприятной истории. По всей видимости, избежать наказания угонщику-поджигателю не удастся.

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