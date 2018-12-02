В Стерлитамаке на пешеходном переходе сбили двух школьниц

2 Дек. 19:41 2018-12-02T19:41:25+03:00

В Стерлитамаке двух девочек сбили на пешеходном переходе

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В Стерлитамаке на улице Худайбердина водитель легковушки сбил двух девочек.

По данным портала «SterlitamakCity», авария с участием двух несовершеннолетних произошла на улице Худайбердина, рядом с остановкой «Башкирская гимназия».

Очевидцы сообщили, что водитель сбил двух маленьких девочек. Школьницы получили травмы.

По словам местных жителей, на участке уже давно не работает светофор, поэтому пешеходом приходится перебегать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.