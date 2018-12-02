В мэрии Уфы рассказали, как будут начислять пенсии в новогодние каникулы

2 Дек. 19:26 2018-12-02T19:26:18+03:00

В мэрии Уфы рассказали, по какому режиму будут выплачиваться пенсии в новогодние каникулы

Это будет зависеть от выбранного способа доставки.

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В уфимской администрации рассказали, по какому графику будут начисляться пенсии на новогодних каникулах.

Доставка пенсий почтой начнется с 3 января (конкретные даты начислений пенсионеры смогут увидеть на квитанциях за декабрь - прим. ред). С 9 января отделения вернутся к привычному графику. В кредитные организации деньги поступят в сроки, указанные в договорах.

В Пенсионном фонде России уточнили, что через почтовые организации пенсии получают 40% пенсионеров, остальные 60% – через кредитные организации.