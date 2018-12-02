2018-12-02T17:55:35+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии забили штакетником из-за отказа копать могилу

Виновник получил 13 лет лишения свободы
Рустем АХУНОВ
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Жителя Башкирии убили за отказ копать могилуЖителя Башкирии убили за отказ копать могилу
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40-летний житель Башкирии убил приятеля, который отказался копать могилу для его матери.

Напомним, что жуткое происшествие случилось еще этой весной, однако приговор суд вынес только сейчас. 40-летний житель Иглинского района попросил приятеля помочь ему выкопать могилу для умершей матери. Мужчина согласился, вот только в назначенное время на погост так и не пришел. Такой поступок возмутил злодея, и тот забил несчастного штакетником прямо на том же кладбище. После этого он продолжил распивать вино с друзьями. Тело погибшего смогли найти только через 8 дней.

В итоге убийцу задержали. Суд приговорил безработного рецидивиста к 13 годам заключения в колонии особого режима.

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