2018-12-02T17:10:59+03:00
Звезды

Башкирский оперный бас Артур Каипкулов удостоен премии «Артист «Радио России»

Солист Башкирского театра оперы и балета получил специальную награду за партию Мефистофеля в опере Шарля Гуно.
Мила КИЯН
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Башкирский бас получил награду за партию главного оперного злодея - Мефистофеля в уфимской постановке «Фауста». Фото: Марат МУЛЮКОВБашкирский бас получил награду за партию главного оперного злодея - Мефистофеля в уфимской постановке «Фауста». Фото: Марат МУЛЮКОВ
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32-летний бас Башкирской оперы и приглашенный солист казахской «Астана - Оперы» Артур Каипкулов удостоен специальной награды III Национальной оперной премии «Онегин» - Артист «Радио России», церемония награждения которой прошла в Санкт-Петербурге.

Престижной награды певец удостоен за партию Мефистофля в опере «Фауст» Шарля Гуно, исполненную в постановке Башкирского театра оперы и балета, премьера которой состоялась этой осенью в рамках международного музыкального фестиваля «Шаляпинские вечера в Уфе».

Кстати, это уже не первая награда премии «Онегин», которую башкирский бас получает в северной столице: в прошлом году он стал победителем в номинации «Роль второго плана» за партию Цуниги в опере Жоржа Бизе «Кармен».

- Партия Мефистофеля - одна из моих любимых, - признался бас. - Исполнять ее мечтают все басы - и я очень рад, что мне это удалось.

А скоро в репертуаре Артура Каипкулова появится и еще одна знаменитая басовая партия - вождя гуннов Аттилы в одноименной опере Джузеппе Верди. Премьера оперы намечена на апрель следующего года, но ее концертное исполнение состоится уже 23 декабря.

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