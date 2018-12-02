2018-12-02T15:31:44+03:00
Происшествия

В Башкирии загорелась зерносушилка

Пожар произошел в Гафурийском районе
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии загорелись семена в зерносушилкеВ Башкирии загорелись семена в зерносушилке
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В Башкирии загорелcя запас семян в металлическом бункере зерносушилки.

По данным МЧС республики, пожар произошел в деревне Русский Саскуль, что в Гафурийском районе Башкирии. По предварительным данным, загорелся бункер зерносушилки, в котором находилось порядка 800 кг семян подсолнечника. На место немедленно выехали пожарные.

К счастью, обошлось без жертв. Пожар удалось потушить за немногим более чем за час.

Сейчас эксперты устанавливают, из-за чего произошло возгорание площадки в металлическом бункере.

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