В Башкирии загорелась зерносушилка
Пожар произошел в Гафурийском районе
В Башкирии загорелись семена в зерносушилке
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В Башкирии загорелcя запас семян в металлическом бункере зерносушилки.
По данным МЧС республики, пожар произошел в деревне Русский Саскуль, что в Гафурийском районе Башкирии. По предварительным данным, загорелся бункер зерносушилки, в котором находилось порядка 800 кг семян подсолнечника. На место немедленно выехали пожарные.
К счастью, обошлось без жертв. Пожар удалось потушить за немногим более чем за час.
Сейчас эксперты устанавливают, из-за чего произошло возгорание площадки в металлическом бункере.