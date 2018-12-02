2018-12-02T14:40:23+03:00
Происшествия

Пожилую жительницу Дюртюлей обманули на 80 тысяч рублей

В дом к пенсионерке пришли «работники газовой службы»
Рустем АХУНОВ
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Полицейские разыскивают воровок, укравших у бабушки из Дюртюлей 85 тысяч рублейПолицейские разыскивают воровок, укравших у бабушки из Дюртюлей 85 тысяч рублей
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В Башкирии две мошенницы обманули 85-летнюю жительницу Дюртелей на 80 тысяч рублей.

По данным МВД Башкирии, две женщины смогли проникнуть в дом к пенсионерке под видом работниц газовой службы. Одна из них начала отвлекать бабушку, вторая в этот момент начала шерстить по комнате в поисках дорогих вещей. В итоге мошенницы смогли украсть более 80 тысяч рублей наличными.

Сейчас полицейские разыскивают воровок. В МВД Башкирии просят в очередной раз напомнить пожилым родственникам, что пускать в квартиру незнакомцев небезопасно. Обязательно просите всех незваных гостей показывать документы. При необходимости звоните в диспетчерскую службу, в которой вам смогут подтвердить личности работников.

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