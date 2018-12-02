«Секретный миллионер» побывал в Стерлитамаке

СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-02T13:37:30+03:00

«Секретный миллионер» побывал в гостях у необыкновенной семьи из Стерлитамака

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Участник шоу «Секретный миллионер» Иван Серебренников побывал на съемках передачи в Стерлитамаке.

Известно, что в Башкирии Серебрянников посетил семью Кондриковых-Кравченко. Напомним, что в этой семье родители воспитывает 17 детей, 14 из которых являются приемными. Ранее «Комсомольская Правда - Уфа» уже писала про необыкновенную семью из Стерлитамака.

По сюжету передачи, Серебренников перевоплотится в бывшего тренера детской хоккейной команды. Он будет помогать многодетной семье, поработает на ферме и устроиться сортировщиком мусора.