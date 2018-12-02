2018-12-02T12:50:17+03:00
Общество

Джефф Монсон рассказал, что он думает о спящих депутатах Башкирии

Боец ответил на вопрос Харта Исхакова
Рустем АХУНОВ
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Джефф Монсон прокомментировал ситуацию со спящими депутатами КурултаяДжефф Монсон прокомментировал ситуацию со спящими депутатами КурултаяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон прокомментировал историю со спящими депутатами Курултая Башкирии.

Напомним, что несколько лет назад уфимский журналист Харт Исхаков заснял нескольких депутатов Курултая Башкирии, спящих прямо на очередном заседании. Логично, что тогда ролик стал достопримечательностью общественности и получил широкую огласку.

На этот раз Исхаков решил задать Монсону вопрос как действующему депутату красногорской думы. Тот ответил весьма однозначно.

- Я дал клятву отстаивать интересы жителей города. Никогда не позволю себе заснуть или потерять интерес к работе, - ответил гость из Красногорска.

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