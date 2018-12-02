Вратарь «Уфы» догнал Игоря Акинфеева по количеству отраженных 11-метровых

СЕГОДНЯ 12:08 2018-12-02T12:08:09+03:00

Вратарь «Уфы» по статистики отраженных пенальти сравнялся с Игорем Акинфеевым

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Вратарь «Уфы» Александр Беленов догнал по количеству отраженных пенальти Игоря Акинфеева.

Статистику подвели по итогам 15 туров нынешнего сезона РПЛ. Оба голкипера отразили по 15 11-метровых ударов.

По данным уфимского футбольного клуба, сейчас опережает статистику двух вратарей лишь Роман Березовский, игравший за «Зенит», «Торпедо» и «Динамо».

Напомним, что выездной прошлый матч «Уфы» с «Анжи» закончился ничьей, несмотря на серию пенальти. Сейчас уфимский клуб находится на 13 месте турнирной таблицы РПЛ.

Следующая игра «горожан» состоится уже 9 декабря. Подопечные Дмитрия Кириченко на выезде сыграют с «Краснодаром».