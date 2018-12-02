2018-12-02T11:33:14+03:00
Общество

В Уфе уничтожили 600 игровых автоматов

Суд удовлетворил доводы прокуратуры
Рустем АХУНОВ
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В Уфе по требованию прокуратуры уничтожили 600 игровых автоматовВ Уфе по требованию прокуратуры уничтожили 600 игровых автоматов
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В Уфе по требованию суда уничтожили более 600 игровых автоматов.

В прокуратуре Уфы объяснили, что автоматы изъяли из нелегальных казино. Дело в том, что на аппараты не было никакой документации. Более того, сотрудники надзорного ведомства так и не смогли найти хозяев «одноруких бандитов».

В связи с этим в прокуратуре предложили уничтожить аппараты, но перед этим их передали в собственность государства. В суде предложение надзорного ведомства решили удовлетворить.

В прокуратуре напомнили, что за период с 2016 по 2017 годы в Уфе уничтожили более 1000 игровых автоматов.

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