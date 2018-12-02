2018-12-02T10:09:02+03:00
Общество

Куда сходить в Уфе 2 декабря

«Комсомолка» подскажет, чем заняться сегодня вечером
Мила КИЯН
Поделиться:
Шоумен Дамир Лукманов приглашает на бесплатный воскресный концерт проекта Lookmanov.ru. Фото: Марат МУЛЮКОВШоумен Дамир Лукманов приглашает на бесплатный воскресный концерт проекта Lookmanov.ru. Фото: Марат МУЛЮКОВ
Изменить размер текста:

НА КОНЦЕРТ

В музыкальном ресторане «Music Hall 27» (ул. Кирова, 27) шоумен и музыкант Дамир Лукманов представит новую программу проекта «Lookmanov.ru". (16+)

Начало в 20.00

Вход свободный.

Во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) сегодня ждут любителей национальной эстрады. Здесь выступит народный артист Башкирии и Татарии Айдар Галимов и другие популярные уфимские и казанские артисты. (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 500 - 1500 руб.

В ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) пройдет Гала-концерт одного из лучших ансамблей бального танца башкирской столицы - "Вираж". (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 150 руб.

В ТЕАТР

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) сегодня покажут мюзикл для самых юных зрителей - «День рождения кота Леопольда». (6+)

Начало в 15.00

Цена билетов: 400 руб.

В татарском театре «Нур» (ул. 50 лет СССР, 36) можно посмотреть спектакль «Дело было в переулке» по пьесе Зульфата Хакима о жизненных трудностях, с которыми сталкиваются простые люди. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 150 - 500 руб.

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) можно посмотреть семейный мюзикл Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна «Дюймовочка и Принц» по мотивам сказок Андерсена, (6+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 200 - 400 руб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона