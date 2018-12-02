Куда сходить в Уфе 2 декабря

2 Дек. 10:09 2018-12-02T10:09:02+03:00

«Комсомолка» подскажет, чем заняться сегодня вечером

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НА КОНЦЕРТ

В музыкальном ресторане «Music Hall 27» (ул. Кирова, 27) шоумен и музыкант Дамир Лукманов представит новую программу проекта «Lookmanov.ru". (16+)

Начало в 20.00

Вход свободный.

Во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) сегодня ждут любителей национальной эстрады. Здесь выступит народный артист Башкирии и Татарии Айдар Галимов и другие популярные уфимские и казанские артисты. (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 500 - 1500 руб.

В ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) пройдет Гала-концерт одного из лучших ансамблей бального танца башкирской столицы - "Вираж". (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 150 руб.

В ТЕАТР

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) сегодня покажут мюзикл для самых юных зрителей - «День рождения кота Леопольда». (6+)

Начало в 15.00

Цена билетов: 400 руб.

В татарском театре «Нур» (ул. 50 лет СССР, 36) можно посмотреть спектакль «Дело было в переулке» по пьесе Зульфата Хакима о жизненных трудностях, с которыми сталкиваются простые люди. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 150 - 500 руб.

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) можно посмотреть семейный мюзикл Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна «Дюймовочка и Принц» по мотивам сказок Андерсена, (6+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 200 - 400 руб.