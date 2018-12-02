В Башкирии сохранится холодная погода

СЕГОДНЯ 09:38 2018-12-02T09:38:25+03:00

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Завтра, 3 декабря, температура воздуха в Башкирии опустится до -23 градусов.

По данным «Башгидромета», жителям республики не стоит ожидать скорого потепления. В Башкирии холодная погода продержится как минимум до вторника.

Так, 3 декабря, столбик термометра в некоторых районах республики ночью может опуститься до -23 градусов. Днем будет заметно теплее – воздух прогреется до -8 градусов. Сильных осадков не ожидается.

4 декабря температура воздуха ночью опустится уже до -18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -3 градусов.