В Башкирии сохранится холодная погода
Температура воздуха опустится до -23 градусов
Жителей Башкирии ждет прохладное начало недели
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Завтра, 3 декабря, температура воздуха в Башкирии опустится до -23 градусов.
По данным «Башгидромета», жителям республики не стоит ожидать скорого потепления. В Башкирии холодная погода продержится как минимум до вторника.
Так, 3 декабря, столбик термометра в некоторых районах республики ночью может опуститься до -23 градусов. Днем будет заметно теплее – воздух прогреется до -8 градусов. Сильных осадков не ожидается.
4 декабря температура воздуха ночью опустится уже до -18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -3 градусов.