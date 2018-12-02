2018-12-02T09:38:25+03:00
Общество

В Башкирии сохранится холодная погода

Температура воздуха опустится до -23 градусов
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Жителей Башкирии ждет прохладное начало неделиЖителей Башкирии ждет прохладное начало недели
Изменить размер текста:

Завтра, 3 декабря, температура воздуха в Башкирии опустится до -23 градусов.

По данным «Башгидромета», жителям республики не стоит ожидать скорого потепления. В Башкирии холодная погода продержится как минимум до вторника.

Так, 3 декабря, столбик термометра в некоторых районах республики ночью может опуститься до -23 градусов. Днем будет заметно теплее – воздух прогреется до -8 градусов. Сильных осадков не ожидается.

4 декабря температура воздуха ночью опустится уже до -18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -3 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Башкирии жалуется на безграмотные таблички в поликлинике
Куда сходить в Уфе 2 декабря
Жительница Башкирии из ревности зарезала своего супруга
Житель Башкирии взял на «буксир» своего товарища
В Башкирии образовательным учреждениям недодали дров на полмиллиона рублей
Завершилось голосование за новое имя для аэропорта Уфы
В Минздраве рассказали, от каких видов рака чаще всего умирают жители Башкирии
В Башкирии нашли гуся-мутанта с двумя языками
В Башкирии ищут бесследно пропавшую 57-летнюю Светлану Беспалову
В Башкирии мужчина убил приятеля после интимного предложения
Радий Хабиров встретился с Джеффом Монсоном
Радий Хабиров рассказал, будет ли он менять конституцию, чтобы не быть ВРИО
Пропавшего три года назад мужчину из Башкирии видели в Салавате
Прокуратура проверит лицей в Уфе, куда школьницу не пускают из-за пропусков по болезни
В Башкирии поймали наркодилеров, развозивших наркотики по всей республике
В Башкирии снова ищут 22-летнего Ильназа Мусина
Джефф Монсон устроит политический баттл на октагоне в Уфе
Сегодня «Салават» играет дома с «Адмиралом», а «Уфа» в гостях с «Анжи»
Три человека пострадали в ДТП с «Ладой» и «Нексией» в Башкирии
Экс-сотрудника ДПС Башкирии будут судить за пьяное ДТП
Радий Хабиров поздравил УГНТУ с 70-летием и вручил благодарность от Владимира Путина
Иностранца выдворили из России за работу в уфимском ресторане