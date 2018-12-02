Житель Башкирии взял на «буксир» своего товарища

СЕГОДНЯ 08:04 2018-12-02T08:05:05+03:00

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В Чишмах мужчина «подвез» своего товарища после изрядной пьянки.

Видео в соцсети выложил один из жителей города. На кадрах двое, судя по всему, еще не совсем трезвых с ночи, мужчин пытаются добраться до дома. У них это, мягко говоря, не получается. Но верный товарищ решил не бросать своего более слабого собутыльника и начал попросту волочить его по снегу, словно телегу.

У пользователей соцсетей такое видео вызвало спорные чувства. С одной стороны, ничего хорошего в пьянке до такой степени нет. С другой, даже среди любителей выпить находятся те, кто готов помочь товарищу в сложной ситуации.