Завершилось голосование за новое имя для аэропорта Уфы

СЕГОДНЯ 20:02 2018-12-01T20:03:29+03:00

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Закончилось голосование за новое название для уфимского аэропорта. Чье имя будет носить воздушная гавань башкирской столицы, станет известно 4 декабря. К этому времени организаторы сведут результаты онлайн-голосования и данные, полученные из анкет.

В интернет-опросе пока лидирует Мустай Карим. Ему отдали свое предпочтение почти половина проголосовавших - 49 процентов, или 93 426 человек.

Уступает знаменитому писателю Муса Гареев. За летчика и дважды Героя Советского союза проголосовало 37% опрошенных – 71 234 человека. Салават Юлаев третий с 12 процентами (24 018 человек).

Напомним, что акцию «Великие имена России» запустили по всей стране. Ее смысл заключается в том, чтобы назвать «безымянные» аэропорты в честь выдающихся уроженцев регионов.