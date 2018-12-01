Завершилось голосование за новое имя для аэропорта Уфы
Закончилось голосование за новое название для уфимского аэропорта. Чье имя будет носить воздушная гавань башкирской столицы, станет известно 4 декабря. К этому времени организаторы сведут результаты онлайн-голосования и данные, полученные из анкет.
В интернет-опросе пока лидирует Мустай Карим. Ему отдали свое предпочтение почти половина проголосовавших - 49 процентов, или 93 426 человек.
Уступает знаменитому писателю Муса Гареев. За летчика и дважды Героя Советского союза проголосовало 37% опрошенных – 71 234 человека. Салават Юлаев третий с 12 процентами (24 018 человек).
Напомним, что акцию «Великие имена России» запустили по всей стране. Ее смысл заключается в том, чтобы назвать «безымянные» аэропорты в честь выдающихся уроженцев регионов.