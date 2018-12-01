2018-12-01T19:14:07+03:00
Здоровье

В Минздраве рассказали, от каких видов рака чаще всего умирают жители Башкирии

Есть и хорошие новости - диагностировать их стали успешнее
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Минздрав РБФото: Минздрав РБ
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Накануне в Госсобарнии Башкирии прошел круглый стол, посвященный вопросам онкологии. И.о. министра здравоохранения региона Рафаэль Яппаров поделился с присутствующими статистикой заболеваемости раком в регионе.

По его словам, смертность от новообразований в республике ниже средних показателей по России на 8,5 процентов.

Чаще всего к трагическому исходу приводят несколько разновидностей рака: рак легких, молочной железы, кишечника, желудка, поджелудочной и предстательной желёз. При этом эти заболевания вместе с раком кожи и гинекологическими новообразованиями являются самыми активно выявляемыми.

Яппаров подчеркнул, что профилактические осмотры в этом году позволили обнаружить 1652 больных раком, это почти пятая часть всех выявленных случаев онкологии в регионе.

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