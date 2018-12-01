2018-12-01T15:56:53+03:00
Общество

Радий Хабиров встретился с Джеффом Монсоном

Врио главы Башкирии опубликовал в соцсетях фотографию со знаменитым борцом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Действующий глава Башкирии Радий Хабиров встретился с известным борцом, а теперь и начинающим политиком Джеффом Монсоном. Он прилетел сегодня в Уфу, чтобы провести три раунда политического баттла на настоящем октагоне.

На страничке Хабирова в социальных сетях появилась фотография, где глава региона запечатлен вместе с депутатом Красногорского горсовета. Очевидно, борец посетил экс-мэра Красногорска в его новом кабинете в Белом доме.

- Для многих он – большой спортсмен и очень популярный боец… А для меня, так получилось – он еще и настоящий друг, отличный умный парень, большой ребенок с добрым сердцем, в котором много искренней любви к России и россиянам, - подписал фото Радий Хабиров.

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