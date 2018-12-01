Радий Хабиров рассказал, будет ли он менять конституцию, чтобы не быть ВРИО

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-01T15:46:56+03:00

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Исполняющий обязанности главы Башкирии выступил против изменений в конституцию республики. На юридическом форуме, который проходит в Уфе, Радий Хабиров заявил, что основной закон – «святейший документ», к которому надо относиться аккуратно.

«Мы приняли ее всенародным голосованием, а значит должны относиться к ней свято. Мы договорились жить так, и это надо уважать, - заявил Хабиров. – К любым изменениям в конституцию я отношусь отрицательно».

В некоторые отдельные статьи вносить изменения можно, считает врио главы, но только при серьезном и вдумчивом подходе. И это не должно касаться той части конституции, которая ограничивает власть самого Хабирова.

Бывший мэр Красногорска, напомним, был назначен врио главы Башкирии решением Кремля. По закону, на действия Хабирова наложен ряд ограничений, потому что он не был избран на всеобщем голосовании. Полноценным руководителем республики он станет только в случае победы на выборах, которые пройдут в 2019 году.

«Мне предлагали внести какие-то изменения, чтобы статус временно исполняющего не был ограничен, но я был против. Менять конституцию мы не будем», - ответил Хабиров на вопрос модератора форума.