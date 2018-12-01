В Башкирии ищут бесследно пропавшую 57-летнюю Светлану Беспалову

СЕГОДНЯ 17:18 2018-12-01T17:18:29+03:00

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Больше месяца родные и близкие 57-летней Светланы Беспаловой не знают, где она. Женщина ушла из своего дома в Уфе 29 октября, куда именно она собиралась – неизвестно. Как сообщают волонтеры, занимающиеся поисками пропавших, она могла направляться в Челябинск или Москву.

Ориентировку на пропавшую распространили в социальных сетях и по городу. Ищет женщину и полиция.

Приметы Светланы: рост 160 см, среднее телосложение, темные волосы. Обычно ходит с толстым пакетом и сумкой.

Предположительно в день пропажи на ней были чёрная короткая куртка, чёрные брюки, серая шапка и серый шарф.

Всех, кто увидит женщину на улице, просят позвонить поисковикам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11 или в полицию – 02.