В Башкирии ищут бесследно пропавшую 57-летнюю Светлану Беспалову
Больше месяца родные и близкие 57-летней Светланы Беспаловой не знают, где она. Женщина ушла из своего дома в Уфе 29 октября, куда именно она собиралась – неизвестно. Как сообщают волонтеры, занимающиеся поисками пропавших, она могла направляться в Челябинск или Москву.
Ориентировку на пропавшую распространили в социальных сетях и по городу. Ищет женщину и полиция.
Приметы Светланы: рост 160 см, среднее телосложение, темные волосы. Обычно ходит с толстым пакетом и сумкой.
Предположительно в день пропажи на ней были чёрная короткая куртка, чёрные брюки, серая шапка и серый шарф.
Всех, кто увидит женщину на улице, просят позвонить поисковикам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11 или в полицию – 02.