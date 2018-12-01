2018-12-01T16:31:05+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина убил приятеля после интимного предложения

Орудием расправы стала скалка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии состоялся суд на жителем Кумертау, обвиняемом в убийстве своего знакомого. Причиной расправы стало предложение интимного характера, которое оскорбило душегуба.

В тот злополучный день он вознамерился забрать 100 рублей долга у соседа по общежитию. Мужчина был нетрезв – два дня помогал соседке делать ремонт и между делом распивал с ней спиртное. Должник тоже, как оказалось, был в подпитии и возвращать деньги не собирался. Вместо этого он предложил соседу расплатиться… натурой.

По словам осужденного, это его оскорбило, он обругал соседа и поспешил к двери, но тот его окликнул и стал снимать брюки. Это вывело мужчину из себя окончательно, он схватил скалку и вогнал ее приятелю в задний проход, несколько раз ударив. Травмы оказались серьезнее, чем злоумышленник думал. Уже после его ухода сосед скончался в ванне от шока, спровоцированного повреждениями внутренних органов.

Сам душегуб заявил в суде, что убивать знакомого не хотел, но на конечный вердикт это не повлияло. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

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