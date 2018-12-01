Пропавшего три года назад мужчину из Башкирии видели в Салавате
Поиски пропавшего три года назад жителя Башкирии получили новый виток. 40-летнего Радика Габитова, предположительно, видели в Салавате.
Мужчина, напомним, пропал в ноябре 2015 года в Кугарчинском районе. Он ушел из районной больницы, забрав паспорт и телефон, и с тех пор о нем никто ничего не слышал.
Все это время волонтеры не прекращали искать мужчину и теперь им предстоит отработать новую версию его местопребывания. Жителей Башкирии и в особенности Салавата просят помочь, присмотреться к прохожим на улицах.
Приметы Радика: рост 165 см, темные волосы, одна ноги не сгибается. По словам матери, он страдает эпилепсией и провалами в памяти.
Был одет в черную куртку, джинсы, трикотажную шапку и черные ботинки.
Если вы увидите похожего мужчину, свяжитесь с волонтерами по номеру: 8 987 488 05 71.