Джефф Монсон устроит политический баттл на октагоне в Уфе

СЕГОДНЯ 11:26 2018-12-01T11:26:15+03:00

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Сегодня, 1 декабря, в Уфу прилетает известный боец, а ныне начинающий политик Джефф Монсон. Депутат Красногорского горсовета проведет три раунда политического баттла на настоящем октагоне в «Огнях Уфы».

Как сообщают организаторы, противниками Монсона станут молодые политики, журналисты, политологи, студенты и эксперты самых различных сфер. Каждый бой будет начинаться с того, что любой участник октагона будет вставать со своего места и говорить «Я бросаю вызов Джеффу Монсону», задавая тот или иной вопрос. Участники постараются поставить в тупик экс-чемпиона ММА, а тот, в свою очередь, дать достойный отпор.

Первый раунд будет называться «Монсон и большая политика». Депутат Красногорского горсовета обсудит с участниками ситуацию в мире, на внутреполитической арене, расскажет о своем отношении к тем или иным глобальным проблемам.

Второй раунд «Монсон и большой спорт» будет посвящен, собственно, спорту, в том числе отношениях Монсона с Федором Емельяненко и другими известными бойцами и атлетами.

Третий, «Монсон и Красногорск» будет посвящен работе спортсмена в этом подмосковном городе и перспективах Башкирии при Радие Хабирове. Джефф Монсон год проработал с нынешним руководителем республики и не понаслышке знает его стиль управления и методы.

Начало октагона – в 14:00, место – зал «Колизео», «Огни Уфы». Вход свободный, по записи. Завки подаются на почту 2720481@gmail.com