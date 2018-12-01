В Башкирии поймали наркодилеров, развозивших наркотики по всей республике

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-01T13:08:25+03:00

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В Башкирии поймали двух наркодилеров. Жители Чишминского района распространяли наркотики по всей республике.

В пресс-службе Уфимского линейного управления МВД на транспорте рассказали, что мужчины начали свой преступный бизнес два года назад. Поймали их недавно в одном из городов Башкирии. В машине, на которой те передвигались, нашли более 40 пакетиков и спичечных коробков с загадочным комкообразным веществом. Субстанция оказалась производным N-метилэфедрона.

Закладчики признались, что арендовали машины в Уфе, а потом развозили на них запрещенные вещества по городам и селам.

За свою «работу» оба дилера могут получить по 20 лет тюрьмы. Таков максимальный срок за незаконное производство и сбыт наркотических средств.