В Башкирии образовательным учреждениям недодали дров на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:16 2018-12-02T07:16:28+03:00

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В Башкирии из-за действий мошенников образовательные учреждения получили недостаточно дров.

Расследование показало, что глава леспромхоза одного из районов по контракту должен был поставить дрова в учебные заведения Баймакского района. Однако он решил выдать меньше топлива, чем должен был. Чтобы скрыть это, он сговорился с чиновником из местного отдела образования. Тот сделал так, чтобы по документам поставки были совершены в полном объеме.

В пресс-службе МВД по республике рассказали, что ущерб от действий заговорщиков составил более 500 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». Следствие уже завершено, дальше в дело вступит суд.