В Башкирии образовательным учреждениям недодали дров на полмиллиона рублей
В Башкирии из-за действий мошенников образовательные учреждения получили недостаточно дров.
Расследование показало, что глава леспромхоза одного из районов по контракту должен был поставить дрова в учебные заведения Баймакского района. Однако он решил выдать меньше топлива, чем должен был. Чтобы скрыть это, он сговорился с чиновником из местного отдела образования. Тот сделал так, чтобы по документам поставки были совершены в полном объеме.
В пресс-службе МВД по республике рассказали, что ущерб от действий заговорщиков составил более 500 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». Следствие уже завершено, дальше в дело вступит суд.