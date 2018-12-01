2018-12-01T10:02:03+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с «Ладой» и «Нексией» в Башкирии

Машины столкнулись лоб в лоб
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД МВД по РБФото: УГИБДД МВД по РБ
Изменить размер текста:

Авария с тремя пострадавшими случилась в пятницу, 30 ноября. Около четырех часов дня на дороге Архангельское - Красноусольский в Гафурийском районе столкнулись «Лада Гранта» и «Дэу Нексия».

В Госавтоинспекции Башкирии пояснили, что 36-летний водитель «Гранты», вероятно, обгонял машины по «встречке». В этот момент «легковушки» и встретились. Пока это первоначальная версия причин ДТП. На этом участке, кстати, неспроста стоит знак «Обгон запрещен».

Сам мужчина, его 27-летняя пассажирка и 55-летний пассажир «Нексии» получили травмы, их осмотрели медики.

Фото: УГИБДД МВД по РБ

Фото: УГИБДД МВД по РБ

Фото: УГИБДД МВД по РБ

Фото: УГИБДД МВД по РБ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24