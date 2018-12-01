Три человека пострадали в ДТП с «Ладой» и «Нексией» в Башкирии

СЕГОДНЯ 10:02 2018-12-01T10:02:03+03:00

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Авария с тремя пострадавшими случилась в пятницу, 30 ноября. Около четырех часов дня на дороге Архангельское - Красноусольский в Гафурийском районе столкнулись «Лада Гранта» и «Дэу Нексия».

В Госавтоинспекции Башкирии пояснили, что 36-летний водитель «Гранты», вероятно, обгонял машины по «встречке». В этот момент «легковушки» и встретились. Пока это первоначальная версия причин ДТП. На этом участке, кстати, неспроста стоит знак «Обгон запрещен».

Сам мужчина, его 27-летняя пассажирка и 55-летний пассажир «Нексии» получили травмы, их осмотрели медики.

Фото: УГИБДД МВД по РБ