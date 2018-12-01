В Башкирии снова ищут 22-летнего Ильназа Мусина

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-01T12:15:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Родные и близкие 22-летнего Ильназа Мусина снова нуждаются в помощи. Молодой человек пропал 18 ноября из поселка Зубово под Уфой. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому важно отыскать его как можно скорее.

Известно, что сейчас к поискам Ильназа подключились волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт. Башкортостан».

Приметы Ильназа: рост 164 см, худощавое телосложение, короткие черные волосы, карие глаза.

Был одет в день пропажи в синий тканевый жилет, черный свитер в белую полоску, синие штаны-спецовку и черные кожаные ботинки.

Напомним, что молодой человек пропадал и раньше. 26 октября он исчез в районе неврологической больницы. Тогда родные парня обратились с заявлением о пропаже в полицию и его вскоре нашли.

Если вы видели этого парня или можете помочь в поисках, позвоните на горячую линию добровольцев 8 800-700-54-52 или 112.