Радий Хабиров поздравил УГНТУ с 70-летием и вручил благодарность от Владимира Путина

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-01T08:20:12+03:00

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Вчера, 30 ноября, Уфимский государственный нефтяной технический университет отмечал свой юбилей. Вузу исполнилось 70 лет. С круглой датой коллектив УГНТУ поздравил действующий глава республики Радий Хабиров.

Он отметил, что регион обязан своим экономическим развитием именно нефтяной отрасли, а ее успехи неразрывно связаны с работой вуза.

– За эти десятилетия университет подготовил более 100 тысяч высококлассных специалистов, которые успешно трудились и трудятся на предприятиях топливно-энергетического и строительного комплексов страны и за рубежом, - заявил Хабиров.

За заслуги перед отраслью вуз поблагодарил и президент России Владимир Путин. Почетный документ из рук Радия Хабирова получил ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

Стоит отметить, что сейчас в нефтяном университете учится свыше 20 тысяч студентов, при этом более тысячи из них – иностранцы.