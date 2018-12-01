Прокуратура проверит лицей в Уфе, куда школьницу не пускают из-за пропусков по болезни

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-01T14:03:25+03:00

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Прокуратура заинтересовалась скандалом вокруг башкирского лицея №48. Администрация учебного заведения, напомним, отказывается учить одну из шестиклассниц, так как та пропустила три месяца из-за болезни.

Ребенку предложили заниматься на дому, а потом перейти в другую школу. Мама девочки таким решением возмущена, ведь ее дочь училась в этом лицее с первого класса.

- В рамках проверки планируется дать оценку действиям администрации учебного учреждения, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы.

История шестиклассницы Альфинур Ганеевой, напомним, поразила многих уфимцев. Сейчас девочка вынуждена учиться дома самостоятельно, в школе ее видеть не хотят.

- Без учителей мне темы даются нелегко, но я стараюсь, чтобы сдать экзамены, чтобы перевестись в другой класс, - говорит сама девочка.