Прокуратура проверит лицей в Уфе, куда школьницу не пускают из-за пропусков по болезни
Прокуратура заинтересовалась скандалом вокруг башкирского лицея №48. Администрация учебного заведения, напомним, отказывается учить одну из шестиклассниц, так как та пропустила три месяца из-за болезни.
Ребенку предложили заниматься на дому, а потом перейти в другую школу. Мама девочки таким решением возмущена, ведь ее дочь училась в этом лицее с первого класса.
- В рамках проверки планируется дать оценку действиям администрации учебного учреждения, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы.
История шестиклассницы Альфинур Ганеевой, напомним, поразила многих уфимцев. Сейчас девочка вынуждена учиться дома самостоятельно, в школе ее видеть не хотят.
- Без учителей мне темы даются нелегко, но я стараюсь, чтобы сдать экзамены, чтобы перевестись в другой класс, - говорит сама девочка.