Иностранца выдворили из России за работу в уфимском ресторане

СЕГОДНЯ 07:29 2018-12-01T07:29:06+03:00

У мужчины не было разрешения на работу в России

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Владелица одного из ресторанов на улице Менделеева в Зеленой роще попалась на нарушении миграционного законодательства. Она наняла в качестве официанта гражданина Сербии, который не имел права работать в России.

Когда прокуратура обнаружила нарушения, хозяйке заведения выписали штраф на 250 тысяч рублей. Ей еще предстоит его оплатить. Самого нелегала тоже привлекли к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности, но ему пришлось поплатиться иначе. В прокуратуре республики сообщили, что мужчина был выдворен из России.