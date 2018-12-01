Иностранца выдворили из России за работу в уфимском ресторане
У мужчины не было разрешения на работу в России
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Владелица одного из ресторанов на улице Менделеева в Зеленой роще попалась на нарушении миграционного законодательства. Она наняла в качестве официанта гражданина Сербии, который не имел права работать в России.
Когда прокуратура обнаружила нарушения, хозяйке заведения выписали штраф на 250 тысяч рублей. Ей еще предстоит его оплатить. Самого нелегала тоже привлекли к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности, но ему пришлось поплатиться иначе. В прокуратуре республики сообщили, что мужчина был выдворен из России.