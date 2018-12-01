Экс-сотрудника ДПС Башкирии будут судить за пьяное ДТП

СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-01T09:04:55+03:00

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Бывший сотрудник ДПС из Башкирии пойдет под суд за пьяное ДТП. Следствие полагает, что 37-летний инспектор спровоцировал аварию. Прошлым летом он ехал на Hyundai Solaris по Оренбургскому тракту в Стерлитамаке и решил обогнать идущий впереди автомобиль. На встречной полосе в этот момент оказалась Skoda Fabia. В результате столкновения пассажир «Шкоды» получил тяжелые травмы. Медосвидетельствование показало, что виновник аварии пил спиртное перед тем, как сесть за руль.

Мужчину уволили из правоохранительных органов и завели дело за нарушение ПДД.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, после вручения его копии обвиняемому, будет направлено в суд, - пояснили в Следкоме.