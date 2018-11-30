2018-11-30T18:29:25+03:00
Общество

Министр образования Башкирии ушла в отставку

Теперь должность может занять Айбулат Хажин
Эльвина АПАРИНА
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43-летняя Гульназ Шафикова, министр образования Башкирии, покинула свой пост. Об этом сообщает «Баинформ» со ссылкой на собственный источник. На данную должность сейчас рассматривают кандидатуру начальника управления по контролю и надзору в сфере образования Айбулата Хажина.

Также известно, что Шафикова может возглавить Институт развития образования Башкирии.

Источник отметил, что бывший министр сегодня не явилась в институт на представление новой должности.

Шафикова проработала на посту с 2015 года. Совсем недавно она стала объектом внимания – министр допустила две ошибки в трех предложениях, а затем прославилась тем, что своровала у журналистки ее тексты по психологии и выдала за свои.

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