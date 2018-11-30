2018-11-30T20:30:12+03:00
Происшествия

29-летнего жителя Башкирии осудят за продажу военного билета

Мужчина был задержан с поличным
Эльвина АПАРИНА
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В Орджоникидзевском районном суде Уфы рассмотрят уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Он пытался «продать» военный билет и обвиняется в предложении посредничества во взяточничестве.

В октябре 2018 года молодой человек, не желающий служить в армии, разместил в сети «Интернет» объявление с просьбой помочь ему получить военный билет. На его сообщение откликнулся обвиняемый и предложил заплатить ему 100 тысяч рублей за «военник». 10 тысяч рублей из этой суммы мужчина планировал оставить себе в качестве комиссии за посредничество.

Осознав противоправность действий обвиняемого, призывник обратился с заявлением в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан с поличным, сообщили в следкоме РБ.

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