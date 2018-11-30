Уфимские специалисты по безопасности расскажут о том, как защитить свой дом и бизнес

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-30T16:17:48+03:00

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«Комсомольская правда – Уфа» совместно с партнерами запускает проект «Безопасный город». В рамках проекта специалисты во всех сферах безопасности расскажут жителям республики о том, как обезопасить себя и свою семью, защитить бизнес и уберечься от обмана. Первопроходцами станут Консорциум Глобальной Безопасности и их многочисленные партнеры.

В предстоящий понедельник, 3 декабря, представители Консорциума Глобальной Безопасности, группы предприятий безопасности «Абсолют», «Адвокатская контора №1», компания «Архитектура Безопасности» и юридическая служба «Лига Закона» проведут круглый стол, где обсудят наиболее актуальные вопросы негосударственной сферы безопасности.

Не так давно они объединили усилия - так появилась Единая дежурная часть. Туда можно обратиться практически с любым вопросом по безопасности. Достаточно лишь позвонить: 8 917 8 000002.

Кроме того, в ближайшее время «Комсомольская правда – Уфа» запустит серию публикаций, где специалисты и эксперты в области безопасности подробно расскажут о своей деятельности и дадут дельные советы. Среди часто задаваемых вопросов, на которые они готовы ответить: как уберечься от навязанных кредитов, как защитить себя и свою семью от мошенников, как не стать обманутым дольщиком.