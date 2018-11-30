В первый день зимы в Башкирии похолодает до -23 градусов

СЕГОДНЯ 19:48 2018-11-30T19:48:10+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

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Завтра, 1 декабря, в Башкирии пройдет небольшой снег, местами слабая метель. Синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные - в первый день зимы в отдельных районах республики похолодает аж до -23 градусов. В среднем ночью ожидается -13,-18 градусов, а днем -8,-13.

В воскресенье, 2 декабря, характер погоды не изменится – также ожидаются небольшие осадки. Столбик термометра ночью опустится до -15 градусов, а днем покажет -8 градусов.

В Уфе, в свою очередь, будет солнечно и без осадков. Днем ожидается -10 градусов, а ночью -18.