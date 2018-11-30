2018-11-30T17:46:00+03:00
Общество

В Уфе пройдут мясные ярмарки

В город приедут сельхозпроизводители из 20 районов
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе в эти выходные пройдут первые мясные ярмарки. Приобрести мясо, рыбу, а также мед и некоторые овощи можно будет на нескольких площадках. В город приедут сельхозпроизводители из 20 районов республики. Все ярмарки начнут свою работу в 10 утра, а закроются в 16 часов.

1 декабря:

- ул. Интернациональная на пересечении с ул. Машиностроителей.

- на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

- на площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге, 44.

- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14.

2 декабря:

- ул. Интернациональная на пересечении с ул. Машиностроителей.

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