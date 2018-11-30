В Уфе пройдут мясные ярмарки
В город приедут сельхозпроизводители из 20 районов
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В Уфе в эти выходные пройдут первые мясные ярмарки. Приобрести мясо, рыбу, а также мед и некоторые овощи можно будет на нескольких площадках. В город приедут сельхозпроизводители из 20 районов республики. Все ярмарки начнут свою работу в 10 утра, а закроются в 16 часов.
1 декабря:
- ул. Интернациональная на пересечении с ул. Машиностроителей.
- на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.
- на площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге, 44.
- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14.
2 декабря:
- ул. Интернациональная на пересечении с ул. Машиностроителей.