2018-11-30T15:56:59+03:00
Происшествия

48-летнюю жительницу Башкирии насмерть придавило стеклами на предприятии

Случай проверяют следователи
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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На одном из предприятий Салавата 29 ноября произошло ЧП, в котором погибла женщина. Данный случай проверяют следователи, а также Гострудинспекция.

При проведении работ на 48-летнюю жительницу города упали несколько сложенных вместе стекол. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте.

Сейчас следователи провели осмотр места происшествия, назначили и судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве

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