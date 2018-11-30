2018-11-30T16:31:38+03:00
Происшествия

Стала известна личность 31-летнего жителя Стерлитамака, которого насмерть сбила машина

У погибшего остались жена и двое маленьких детей
Эльвина АПАРИНА
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У Александра осталось двое детейУ Александра осталось двое детей
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29 ноября на улице Гоголя в Стерлитамаке произошла смертельная авария с участием пешехода – 24-летний местный житель на «Хонде» насмерть сбил 31-летнего мужчину. От полученных травм горожанин скончался на месте аварии. Приехавшие на место медики уже ничем не смогли ему помочь и лишь констатировали смерть пешехода.

Погибшим оказался 31-летний местный житель Александр. У него осталась жена и двое маленьких детей – трехлетний и годовалый. Со слов очевидцев, мужчина внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте, а водитель не смог затормозить.

Но родные Александра не согласны с этой версией – мужчина не мог просто так взять и выбежать на дорогу.

- Мы не знаем сами точно, что там произошло, но выбежать он не мог. Он прошел одну полосу дороги, а на второй был сбит машиной, которая ехала на огромной скорости. Все очевидцы аварии твердят, что тот очень быстро ехал, - говорит родственница.

Александр был медиком. Восемь лет он отработал фельдшером на одном из местных предприятий, а совсем недавно устроился работать терапевтом в местную поликлинику.

Тем временем жители Стерлитамака требуют, чтобы на этом злополучном месте сделали «зебру», потому что здесь не в первый раз насмерть сбивают людей.

«Комсомольская правда» приносит свои соболезнования семье погибшего.

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