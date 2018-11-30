Под Уфой 48-летний мужчина зарезал своего товарища

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-30T16:59:12+03:00

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В Уфимском районе задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего 56-летнего товарища. Вечером 28 ноября подозреваемый вместе со своим другом пришел в гости к своему 56-летнему знакомому, где они вместе стали распивать алкоголь. Позже к ним присоединился и сосед хозяина квартиры.

В ходе застолья между соседом и другом подозреваемого произошла ссора, тогда последний несколько раз ударил соседа, после чего инцидент был исчерпан, и сосед ушел к себе в квартиру.

Остальные продолжили выпивать, но тут поссорились хозяин квартиры и подозреваемый. Тогда злоумышленник взял нож и нанес несколько ударов потерпевшему в шею, живот и другие части тела. Мужчина скончался на месте происшествия.

Тело обнаружил сосед наутро, когда пришел проведать его.

- Подозреваемый был задержан у себя дома, когда к нему с обыском прибыли следователи с сотрудниками уголовного розыска, - отметили в следственном комитете.