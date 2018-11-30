2018-11-30T16:59:12+03:00
Происшествия

Под Уфой 48-летний мужчина зарезал своего товарища

После преступления он скрылся с места преступления
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Уфимском районе задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего 56-летнего товарища. Вечером 28 ноября подозреваемый вместе со своим другом пришел в гости к своему 56-летнему знакомому, где они вместе стали распивать алкоголь. Позже к ним присоединился и сосед хозяина квартиры.

В ходе застолья между соседом и другом подозреваемого произошла ссора, тогда последний несколько раз ударил соседа, после чего инцидент был исчерпан, и сосед ушел к себе в квартиру.

Остальные продолжили выпивать, но тут поссорились хозяин квартиры и подозреваемый. Тогда злоумышленник взял нож и нанес несколько ударов потерпевшему в шею, живот и другие части тела. Мужчина скончался на месте происшествия.

Тело обнаружил сосед наутро, когда пришел проведать его.

- Подозреваемый был задержан у себя дома, когда к нему с обыском прибыли следователи с сотрудниками уголовного розыска, - отметили в следственном комитете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр образования Башкирии ушла в отставку
В Уфе пройдут мясные ярмарки
Стала известна личность 31-летнего жителя Стерлитамака, которого насмерть сбила машина
Голосуем за лучшую елочку!
Уфимские специалисты по безопасности расскажут о том, как защитить свой дом и бизнес
48-летнюю жительницу Башкирии насмерть придавило стеклами на предприятии
Из Уфы депортировали иностранца за работу в ресторане
В Башкирии подписали инвестиционные соглашения на 881 млн рублей
Радий Хабиров: Кажется, что в Башкирии люди обожжены обыденными проблемами
Молодые уфимки выкладывают откровенные фотографии в открытый доступ
В Башкирии 19-летний водитель без прав врезался в столб, погиб пассажир
Динар Гильмутдинов прокомментировал расследование дела о банде, участниками которой являются полицейские
В Уфе на день закроют парковку перед Конгресс-холлом
В Уфе поймали мужчину, заражавшего девушек ВИЧ-инфекцией
Руководство Башкирии извинилось за транспортный коллапс в Уфе
Скоростной трамвай в Уфе все-таки построят
В Уфе елочные базары откроются 10 декабря
24-летний житель Башкирии насмерть сбил пешехода и влетел в столб