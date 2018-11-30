В Башкирии подписали инвестиционные соглашения на 881 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-30T14:29:10+03:00

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В минувший четверг, 29 ноября, в здании правительства Башкирии состоялась встреча инвесторов и чиновников. В совещании в формате «Инвестчаса» приняли участие руководители профильных министерств, ведомств и комитетов, а также потенциальные инвесторы.

Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, в рамках «Инвестиционного часа» было подписано два соглашения на общую сумму 881 млн рублей.

Если все условия соглашения будут соблюдены, то в скором времени в республике появится новый завод по производству электротехнических корпусов для различного оборудования. Компания «ЭлКом» планирует создать 213 новых рабочих мест, общий объем вложений оценивается в 651 млн рублей.

Еще один проект – модернизация уже существующего производства компании АО «ИНМАН». Организация занимается производством краноманипуляторного оборудования. Их проект предполагает инвестиции на сумму 230 млн рублей.