2018-11-30T14:29:10+03:00
Экономика

В Башкирии подписали инвестиционные соглашения на 881 млн рублей

Инвесторы создадут дополнительные рабочие места в республике
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
Изменить размер текста:

В минувший четверг, 29 ноября, в здании правительства Башкирии состоялась встреча инвесторов и чиновников. В совещании в формате «Инвестчаса» приняли участие руководители профильных министерств, ведомств и комитетов, а также потенциальные инвесторы.

Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, в рамках «Инвестиционного часа» было подписано два соглашения на общую сумму 881 млн рублей.

Если все условия соглашения будут соблюдены, то в скором времени в республике появится новый завод по производству электротехнических корпусов для различного оборудования. Компания «ЭлКом» планирует создать 213 новых рабочих мест, общий объем вложений оценивается в 651 млн рублей.

Еще один проект – модернизация уже существующего производства компании АО «ИНМАН». Организация занимается производством краноманипуляторного оборудования. Их проект предполагает инвестиции на сумму 230 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна личность 31-летнего жителя Стерлитамака, которого насмерть сбила машина
Голосуем за лучшую елочку!
Уфимские специалисты по безопасности расскажут о том, как защитить свой дом и бизнес
48-летнюю жительницу Башкирии насмерть придавило стеклами на предприятии
Из Уфы депортировали иностранца за работу в ресторане
Радий Хабиров: Кажется, что в Башкирии люди обожжены обыденными проблемами
Молодые уфимки выкладывают откровенные фотографии в открытый доступ
В Башкирии 19-летний водитель без прав врезался в столб, погиб пассажир
Динар Гильмутдинов прокомментировал расследование дела о банде, участниками которой являются полицейские
В Уфе на день закроют парковку перед Конгресс-холлом
В Уфе поймали мужчину, заражавшего девушек ВИЧ-инфекцией
Руководство Башкирии извинилось за транспортный коллапс в Уфе
Скоростной трамвай в Уфе все-таки построят
В Уфе елочные базары откроются 10 декабря
24-летний житель Башкирии насмерть сбил пешехода и влетел в столб