2018-11-30T13:40:06+03:00
Общество

Радий Хабиров: Кажется, что в Башкирии люди обожжены обыденными проблемами

Глава Башкирии возмутился, что для мэрии снег стал политическим явлением
Эльвина АПАРИНА
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Главе Башкирии Радию Хабирову показалось, что жители республики обожжены совершенно обыденными проблемами, которые не должны так сильно влиять на их жизнь.

- У нас тут снег стал буквально политическим явлением. Хотя в моем представлении – это обычное явление, легко устраняемое при хорошей работе коммунальщиков и наличии техники, - отметил руководитель региона.

Тем временем Хабиров «выбил» для Уфы за счет Фонда целевых программ 39 единиц спецтехники. Первые 15 машин уже поступили.

- Вот эту тысячу мелких задач нам надо разгрести как можно скорее и переходить к реализации действительно прорывных проектов, принципиально меняющих качество жизни людей, - подытожил глава.

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