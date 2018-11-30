Радий Хабиров: Кажется, что в Башкирии люди обожжены обыденными проблемами
Главе Башкирии Радию Хабирову показалось, что жители республики обожжены совершенно обыденными проблемами, которые не должны так сильно влиять на их жизнь.
- У нас тут снег стал буквально политическим явлением. Хотя в моем представлении – это обычное явление, легко устраняемое при хорошей работе коммунальщиков и наличии техники, - отметил руководитель региона.
Тем временем Хабиров «выбил» для Уфы за счет Фонда целевых программ 39 единиц спецтехники. Первые 15 машин уже поступили.
- Вот эту тысячу мелких задач нам надо разгрести как можно скорее и переходить к реализации действительно прорывных проектов, принципиально меняющих качество жизни людей, - подытожил глава.