Молодые уфимки выкладывают откровенные фотографии в открытый доступ

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-30T13:07:14+03:00

Девушки не стесняются показать себя с самых «выразительных» сторон

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Молодые девушки из Уфы выкладывают откровенные фотографии в одно из сообществ в популярной социальной сети.

Судя по коротким комментариям к совсем уж «горячим» снимкам, некоторым «героиням» подобных постов в группе нет и 18 лет. Тем не менее, девочки охотно делятся откровенными снимками.

- **** - полный класс. Я в 9 классе! – пишет одна из девочек и прикладывает к тексту соответствующую фотографию.

- Фото супер! Дайте ссылку на нее, - пишет молодой человек, который явно старше автора поста.

Остается неизвестным, знают ли родители девочек, о необычном «увлечении» своих дочек. На момент написания заметки, аудитория сообщества превышала 500 подписчиков.

Редакция «Комсомольской правды» просит родителей поговорить с детьми, и объяснить, что подобные посты как минимум небезопасны.