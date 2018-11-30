Молодые уфимки выкладывают откровенные фотографии в открытый доступ
Молодые девушки из Уфы выкладывают откровенные фотографии в одно из сообществ в популярной социальной сети.
Судя по коротким комментариям к совсем уж «горячим» снимкам, некоторым «героиням» подобных постов в группе нет и 18 лет. Тем не менее, девочки охотно делятся откровенными снимками.
- **** - полный класс. Я в 9 классе! – пишет одна из девочек и прикладывает к тексту соответствующую фотографию.
- Фото супер! Дайте ссылку на нее, - пишет молодой человек, который явно старше автора поста.
Остается неизвестным, знают ли родители девочек, о необычном «увлечении» своих дочек. На момент написания заметки, аудитория сообщества превышала 500 подписчиков.
Редакция «Комсомольской правды» просит родителей поговорить с детьми, и объяснить, что подобные посты как минимум небезопасны.