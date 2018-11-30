В Башкирии 19-летний водитель без прав врезался в столб, погиб пассажир
Смертельная авария произошла в Стерлитамакском районе
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера вечером, 29 ноября, в Стерлитамакском районе на автодороге Стерлитамак-Новый ТЭЦ произошла смертельная авария.
Как сообщили в ГИБДД, 19-летний житель Стерлитамака на «Хендай Солярисе» без прав вылетел на встречную полосу, а затем протаранил столб электроопоры.
В ДТП скончался 20-летний пассажир, его товарищ. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.
44-летний собственник автомобиля, который сидел рядом с водителем, получил серьёзные травмы. Сам предполагаемый виновник не пострадал.