2018-11-30T12:43:28+03:00
Происшествия

В Башкирии 19-летний водитель без прав врезался в столб, погиб пассажир

Смертельная авария произошла в Стерлитамакском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера вечером, 29 ноября, в Стерлитамакском районе на автодороге Стерлитамак-Новый ТЭЦ произошла смертельная авария.

Как сообщили в ГИБДД, 19-летний житель Стерлитамака на «Хендай Солярисе» без прав вылетел на встречную полосу, а затем протаранил столб электроопоры.

В ДТП скончался 20-летний пассажир, его товарищ. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.

44-летний собственник автомобиля, который сидел рядом с водителем, получил серьёзные травмы. Сам предполагаемый виновник не пострадал.

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