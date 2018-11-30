2018-11-30T13:29:26+03:00
Общество

В Уфе на день закроют парковку перед Конгресс-холлом

Здесь пройдет гала-концерт
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 30 ноября, в столице Башкирии закрыли парковку рядом с Конгресс-холлом. К счастью, всего лишь на день. В мэрии сообщили, что это связано с подготовкой и проведением гала-концерта VI Республиканского фестиваля народных коллективов самодеятельного художественного творчества «Соцветие дружбы». Парковка для автомобилей откроется только в 22 часа.

В администрации извинились за предоставленные неудобства и попросили заранее планировать свой маршрут, учитывая изменения.

Напомним, что уже в ближайшие две недели на месте парковки будет построен ледовый городок.

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