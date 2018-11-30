2018-11-30T10:38:25+03:00
Происшествия

В Уфе поймали мужчину, заражавшего девушек ВИЧ-инфекцией

Обвиняемый не признал свою вину
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В Орджоникидзевском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в заражении ВИЧ-инфекцией двух и более лиц.

Оказалось, что в 2012 году у него нашли вирус иммунодефицита человека. Анализы он пошел сдавать, после того, как диагноз поставили его беременной сожительнице.

Разорвав с ней отношения, с 2013 года по 2016 год он знакомился с девушками в социальных сетях и на сайтах знакомств и вступал с ними в половую связь. Никого их своих дам он не предупреждал, что заражен.

Три потерпевшие заболели вирусом иммунодефицита человека. Еще три женщины были заражены им до момента, когда он узнал о своём диагнозе.

- Обвиняемый не признал вину в совершении преступления, - отметили в прокуратуре. – В ближайшие дни ему вынесут приговор.

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