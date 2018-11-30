Руководство Башкирии извинилось за транспортный коллапс в Уфе

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-30T10:17:42+03:00

Власти Башкирии извинились за транспортный коллапс в Уфе

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Глава госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов попросил прощения у уфимцев, которым пришлось ждать автобусов по полчаса.

Чиновник попросил «перетерпеть» этот период и решать каждую проблему точечно через систему Инцидент.

- Я услышал информацию о том, что нет автобусов по направлению Школа МВД - Центр. Будем эту проблему решать, - заявил Мухаметьянов.

По словам министра транспорта Башкирии, он понимает, что пока ситуация не решена, но все это делается ради безопасности.

- Многие из тех перевозчиков, которых мы называем нелегалами, не соответствуют правилам безопасности, а безопасность - основная философия транспортной реформы.

По словам чиновника, проблема нехватки транспорта будет решена после того, как будут закуплены новые автобусы, а нелегалы исправят свои ошибки, и получат необходимую лицензию через конкурс.