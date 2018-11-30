Динар Гильмутдинов прокомментировал расследование дела о банде, участниками которой являются полицейские

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-30T11:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный госавтоинспектор Башкирии прокомментировал расследование дела об ОПГ, участниками которой являются полицейские Нефтекамска.

Напомним, что их подозревают в угоне дорогих иномарок и перебивке госномеров на них. Арестованы 16 авто, по делу проходят 10 пострадавших.

Как сообщает портал «ProUfu.ru», Динар Гильмутдинов отметил, что отслеживает ситуацию.

- Проводят проверку сотрудники правоохранительных органов. Информация пока такая: на учет ставили перебитые автомобили. Покажет следствие их вину. Это ЧП, другого слова нет, - рассказал он изданию.