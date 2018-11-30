Динар Гильмутдинов прокомментировал расследование дела о банде, участниками которой являются полицейские
Стражи порядка подозреваются в угоне и «перебивке» госномеров дорогих иномарок
фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Главный госавтоинспектор Башкирии прокомментировал расследование дела об ОПГ, участниками которой являются полицейские Нефтекамска.
Напомним, что их подозревают в угоне дорогих иномарок и перебивке госномеров на них. Арестованы 16 авто, по делу проходят 10 пострадавших.
Как сообщает портал «ProUfu.ru», Динар Гильмутдинов отметил, что отслеживает ситуацию.
- Проводят проверку сотрудники правоохранительных органов. Информация пока такая: на учет ставили перебитые автомобили. Покажет следствие их вину. Это ЧП, другого слова нет, - рассказал он изданию.