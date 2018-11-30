Скоростной трамвай в Уфе все-таки построят
Глава государственного комитета Башкирии по транспорту опроверг слухи об отказе от проекта строительства сети скоростного трамвая в Уфе.
- Да, достаточное финансирование уйдёт на транспортную реформу, в результате которой будут установлены валидаторы, закуплены новые автобусы и прочее. Но тема скоростного транспорта нами не забыта, она должна быть реализована. Главная задача - соединить север и юг города скоростным транспортом. Этим займутся инвесторы, - объяснил Тимур Мухаметьянов.
Чиновник напомнил, что сейчас проектом создания системы скоростного трамвая интресуются сразу несколько компаний - банк Брикс, инвесторы из Катара, Китая и Турции.
- Скоростной трамвай - это идеальный способ решения транспортной проблемы в глобальном плане для Уфы, - добавил Мухаметьянов.